Pünktlich zu Weihnachten: Leysieffer ist zurück in der Osnabrücker Altstadt

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft eröffnet Leysieffer - hier Marketingdirektorin Anna Winkler - einen Pop-Up Store im ehemaligen La Vie.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nach fünf Monaten ohne Leysieffer heißt es nun: Türen auf und hereinspaziert! Zumindest in den neuen Pop-Up-Store, der am Montag, 15. November, eröffnet. Im ehemaligen La Vie in der Krahnstraße gibt es dann endlich wieder „Himmlische“ und vieles mehr.

„Weihnachten in Osnabrück ohne Leysieffer? Das geht einfach nicht,“ sagt Anna Winkler, Marketingdirektorin von Leysieffer. Die Eröffnung von Café und Confiserie am neuen Standort in der Krahnstraße 1 sei zwar ursprünglich für diesen Herbst