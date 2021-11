Auf dem Fürstenauer Weg ist nach einem Wasserrohrbruch aktuell kein Durchkommen. Die Straße ist in Höhe Auf der Hegge gesperrt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Am Fürstenauer Weg in Osnabrück ist es zu einem Wasserrohrbruch an einem Rohr des Wasserverbandes Wallenhorst gekommen. Die Straße ist aktuell gesperrt. Wann der Verkehr dort wieder fließen kann, ist derzeit nicht absehbar.

Das teilte die Stadt am Freitagmittag mit. Der Wasserrohrbruch hat sich in Höhe der Straße Auf der Hegge ereignet. Die Straße sei unterspült worden, heißt es in der Mitteilung. "Wie lange es dauert, sie wiederherzustellen und ob dort am Mon