Die Passanten in der Osnabrücker Innenstadt erzählen in der Video-Umfrage, ob sie trotz verschärfter Corona-Maßnahmen den Weihnachtsmarkt besuchen werden.

Foto: Nina Fehrensen

Osnabrück. Die Corona-Regeln für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Osnabrück werden verschärft. Für den Verzehr und die Fahrgeschäfte wird die 2G-Regel gelten. Wir haben Osnabrücker gefragt, ob sie trotzdem hingehen.

Am kommenden Montag, 15. November, beginnt das weihnachtliche Treiben in der Innenstadt – trotz steigender Infektionszahlen. In diesem Jahr können allerdings nur vollständig Geimpfte und Gensene (2G) etwas zu essen oder zu trinken bes