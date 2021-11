Nach dem Fund mehrerer Schusswaffen in Osnabrück, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtteil Schinkel sind am Freitagvormittag mehrere Schusswaffen gefunden worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers schließen die Ermittler die Anlage eines Waffendepots aus. Die Ermittlungen dauern an.

Der Fundort befindet sich am Bahngelände in Höhe der Bremer Straße, teilt Matthias Bekermann von der Polizei mit. Bei Reinigungsarbeiten seien die Waffen am Freitagvormittag von Arbeitern entdeckt worden. Diese hätten die Polizei hinzugezog