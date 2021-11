Sind die Corona-Testzentren in und um Osnabrück einsatzbereit?

Das Testzentrum der PVM GmbH hat auf dem Ikea-Parkplatz zuletzt auch kostenpflichtige Tests angeboten und kann ebenso so wie das Zentrum bei Möbel Boss im Fledder sofort hochgefahren werden.

Testzentren PVM GmbH

Osnabrück. Von diesem Samstag an sind wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle möglich. Was sagen die Betreiber der Testzentren in Stadt und Land Osnabrück dazu?

Am Freitag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die neue Verordnung verkündet.Der Bund führt damit das vor rund einem Monat stark eingeschränkte Angebot der "Bürgertests" wieder auf breiter Front ein. Damit haben alle mindestens e