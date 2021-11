Was macht Osnabrück aus? Das Osnabrücker Friedensbuch beantwortet diese Frage auf 112 unterhaltsamen Seiten.

André Havergo

Osnabrück. Sie wollen Ihrem Besuch Osnabrück erklären, ihm die ganze Vielfalt der Friedensstadt vorführen? Dabei haben Sie selbst den Überblick über all die friedensbewegten Aktivitäten verloren? Nun, dann nehmen Sie das neue Buch zur Hand: das Osnabrücker Friedensbuch.

Dieser Titel bringt den Anspruch nicht ganz zum Ausdruck. Er hätte ruhig um den bestimmten Artikel ergänzt werden dürfen: Das Osnabrücker Friedensbuch. Denn wohl noch nie ist so umfassend und unterhaltsam in einem Druckerzeugnis all das zus