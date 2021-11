Osnabrücks neues Stadtprinzenpaar hat nun das Zepter in der Hand

Klaus I. und Lena I. sind nun offiziell das neue Stadtprinzenpaar in Osnabrück.

André Havergo

Osnabrück. Traditionell beginnt die neue Karnevalssession am 11.11. Auch in Osnabrück wurde an diesem Donnerstag erstmals seit Corona wieder richtig Karneval gefeiert. Die Proklamation des neuen Stadtprinzenpaares war der Höhepunkt der Veranstaltung.

Pünktlich um 11 Uhr 11 eröffneten die Osnabrücker Narren die fünfte Jahreszeit mit einem dreifachen „Osna Helau!“ Der BOK (Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval) hatte in diesem Jahr in das Gasthaus Thies in Gaste geladen, wo etwa 140 Karnev