Super 8-Filmabend über die Stadt der 70er Jahre am 18. November

Das Foto stellt eine Szene aus einem Super 8-Film dar. Es zeigt eine Fahrrad-Demo auf der Martinistraße. Der Film wird am 18. Dezember neben anderen Super 8-Filmen in Osnabrück gezeigt.

Archiv Heiko Schulze

Osnabrück. Das Osnabrück der Siebzigerjahre erstrahlt am Donnerstag, 18. November, beim Super 8-Filmabend in der Lagerhalle. Schon damals wurde erkannt, dass Radfahrer in der Friedensstadt ein Problem haben.

Der Abend im Spitzboden der Lagerhalle trägt den Titel „Alle Macht der Super 8“. Unter diesem Motto sind 1981 in Berlin Künstlerinnen und Künstler aufgerufen worden, Super 8-Filme über ihre Wahrnehmung der ehemals geteilten Stadt