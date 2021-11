Die nächste Höchstspannungsleitung kommt: Über den "Korridor B" soll Windstrom von der Küste ins Ruhrgebiet geleitet werden. Die gute Nachricht: Zwischen den "Netzverknüpfungspunkten" am Anfang und Ende der Trasse verschwinden die 525-kV-Leitungen wohl im Erdreich.

Amprion/Haslauer

Osnabrück. Was mit dem „Korridor B“ – dem geplanten Bau zweier 525-kV-Höchstspannungsleitungen – auf die Menschen in der Region zukommt, darüber informierte Amprion in einer Reihe von Online-Bürgerinformationsveranstaltungen. Wir haben zugeschaut.

Vorweg: Die Zuschauer erfuhren eine Menge über die Hintergründe des Projekts, die Technik und den Bau. Die für viele Menschen in der Region brennendste Frage blieb aber noch unbeantwortet. Wo genau wird die Leitung verlaufen? Dazu sind die