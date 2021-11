Weihnachtsmarkt in Osnabrück: Glühweintrinken nur noch für Geimpfte und Genesene

Die Organisatoren des historischen Weihnachtsmarktes in der Osnabrücker Innenstadt verschärfen kurz vor dem Start die Regeln. Der Zutritt wird auf 2G beschränkt. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Corona-Regeln für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Osnabrück werden verschärft. Für den Verzehr und die Fahrgeschäfte wird die 2G-Regel gelten. Am kommenden Montag, 15. November, beginnt das weihnachtliche Treiben in der Innenstadt – trotz steigender Infektionszahlen.

Kurz vor dem Start ändert die Stadt als Organisator damit die Vorgaben und schließt Ungeimpfte aus – zumindest bei Bewirtungsleistungen und der Nutzung von Fahrgeschäften. Statt wie ursprünglich geplant das Glühweintrinken, Bratwurstes