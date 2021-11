Boutique Way of Life in Osnabrück schließt zum Jahresende

Wie ihre Zukunft aussieht, kann ihr auch der Spiegel nicht sagen. Renate Jovic (Foto) und ihre Partnerin Jutta Felden schließen ihre Boutique The Way of Life an der Lortzingsstraße in Osnabrück zum Jahresende.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nach 25 Jahren schließt die Boutique The Way of Life an der Lortzingstraße in Osnabrück. Bis 31. Dezember gibt es im Räumungsverkauf noch Rabatte auf Damen-Oberbekleidung.

„Ich dachte, ich lese nicht richtig“, sagt eine Kundin, als sie das Geschäft von Renate Jovic und Jutta Felden betritt. Doch, sie hat richtig gelesen: Zum Jahresende ist Schluss. Am 1. Januar hätten sie noch ihr 15-jähriges Bestehen gefeier