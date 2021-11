Nun also doch: Kauft Stadt Osnabrück Industrieareal an der Klosterstraße?

Direkt neben KME schlummert ein Kleinod: Die neue Ratsmehrheit aus Grünen, SPD und Volt will, dass die Stadt das Grundstück an der Klosterstraße kauft. Geht der Plan auf?

Osnabrück. Soll die Stadt ein Industriegelände neben KME kaufen? Um diese Frage war in der Vergangenheit politischer Streit entbrannt. Dann hatte ein Investor zugeschlagen. Nun will die neue Ratsmehrheit das urbane Areal mit Flair doch noch in städtische Hand bekommen.

Wenn am kommenden Dienstag der Rat der Stadt Osnabrück zum ersten Mal in neuer Besetzung eine politische Tagesordnung abarbeitet, werden die Ratsfrauen und -herren über den Kauf eines Grundstücks debattieren, das einige von ihnen vermutlich