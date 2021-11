Video: Weihnachtsmarkt in Osnabrück - So sieht es vor dem Rathaus aus

Der Eiszauber am Ledenhof und der Weihnachtsmarkt in der Osnabrücker Altstadt stehen in den Starlöchern. Im Video zeigen wir, wie sehr es am Ledenhof und vor dem Rathaus bereits weihnachtet.

Jörn Martens / Collage: Nina Fehrensen

Osnabrück. Die Weihnachtsmärkte in Osnabrück starten in diesem Jahr bereits am Wochenende, bzw. am kommenden Montag. Die ersten Buden stehen. Am Ledenhof und vor dem Rathaus weihnachtet es schon sehr.

Der Aufbau hat Anfang der Woche gestartet. Auf dem Ledenhof steht der Eiszauber in den Startlöchern. Am Freitag um 16 Uhr werden die Stände und die Eislauffläche offiziell eröffnet.Der Weihnachtsmarkt in der Osnabrücker Altstadt soll am Mon