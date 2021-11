Sänger und Gitarrist Milow kommt in den Rosenhof

Rachel Schraven

Osnabrück. Gerade hat Milow einen persönlichen Rekord aufgestellt: Seine Version des 50 Cent-Songs „Ayo Technology“ erreichte die sagenhafte Anzahl von 100 Million Streams im Internet. Anlässlich seiner aktuellen Tour, die ihn in den Osnabrücker Rosenhof führt, befragten wir den Belgier, er eigentlich Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck heißt, zu Corona, zu Videos, Liveauftritten und Fernsehshows.

Herr Vandenbroeck, stimmt es, dass Sie in Amerika leben? Nicht ganz. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie lebe ich wieder in Belgien. Was ich sonst gemacht habe, nämlich zwischen Kalifornien und Belgien zu pendeln, hat das Virus unmöglich