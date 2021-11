GOP ist Zwischenmieter in der Winterpause von Schlecks Osnabrück

Der Ticketshop vom GOP-Variete zieht bis zum 9. Januar in den Eisladen Schlecks in Osnabrück, der in der Winterpause ist.

Jörn Martens

Osnabrück. Der Eisladen Schlecks in Osnabrück ist in der Winterpause. Bis die Saison wieder losgeht, verkauft dort die Firma GOP Show-Tickets.

In den Varieté-Theatern des Unternehmens treten Künstler und Artisten auf. Der Name GOP ist eine Abkürzung für den traditionsreichen Georgspalast in Hannover, die Keimzelle des Unternehmens. Dahinter steht seit Beginn der Neunzigerjahre die