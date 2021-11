Gründungsarbeiten auf dem Eckgrundstück Sedanstraße (links) und Artilleriestraße (rechts) markieren 1971 den zukünftigen Standort der Osnabrücker Heinrich-Schüren-Schule.

Kai Fülber.

Osnabrück. In die Umbruchzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg fällt das Gründungsdatum der Osnabrücker Heinrich-Schüren-Schule (HSS): 2. September 1946. Damals hieß sie noch nicht so, sondern ganz nüchtern „Gemeinschaftsschule 1“. Und sie befand sich auch noch nicht an ihrem jetzigen Standort Sedanstraße 33. Ihr waren damals ein paar Räume in den Mauern der Möser-Mittelschule an der Hakenstraße zugewiesen.

Erster Standort: Möser-Mittelschule, HakenstraßeMit diesem Schicksal war sie indessen nicht alleine: Weil 85 Prozent aller Schulgebäude zerstört waren, mussten viele der nominell weiterbestehenden Schulen in den wenigen nutzbar gebliebenen