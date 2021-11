Im Namen der Franz-Hecker-Schule in Osnabrück überreichen Jutta Schmitz und Sohn Noah einen Spendenscheck über 8.000 Euro an Kerstin Müller, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Altenahr.

Jutta Schmitz

Osnabrück. Nach einem Sponsorenlauf an der Franz-Hecker-Schule in Osnabrück, bei dem die Grundschüler im September eine Summe von 16.000 Euro erlaufen hatten, konnten die Spenden nun an zwei Grundschulen im Ahrtal überreicht werden.

„Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass so extrem viel Geld zusammenkommen würde,“ erzählt Schulleiterin Heike Spoo-Keßling. Vor allem, da die Nahner Stadteilschule eine relativ kleine Schülerschaft von nur etwa 150 Schülern habe, s