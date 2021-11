Gegen einen Osnabrücker Pfarrer laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Besitz von kinderpornografischen Material. Die Gemeinde ist schockiert.

Osnabrück. Am Samstag schockierte die Nachricht die Region, dass Ermittlungen gegen einen Osnabrücker Pfarrer laufen. Er soll mutmaßlich im Besitz kinderpornografischen Materials sein. Was wir über den Fall wissen.

Ob der Pastor, der mehrere Gemeinden in und um Osnabrück betreute, wirklich im Besitz von kinderpornografischen Inhalten ist, darüber machte die Staatsanwaltschaft am Dienstag noch keine Angaben. Folgendes ist bekannt: Was ist passiert