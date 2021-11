Teamwork auf der Baustelle: Qlirim Morina (Mitte) und seine Kollegen pflastern den Fußweg neben dem Radschnellweg zwischen Osnabrück und Belm, rechts Ausbildungsleiter Friedrich Pfohl.

Hildegard Wekenborg-Placke

Bissendorf. Vor drei Jahren lebte Qlirim Morina noch im Kosovo und glaubte kaum noch, dass sein Wunsch, in Deutschland eine Ausbildung machen zu können, in Erfüllung gehen könnte. Jetzt ist der junge Mann Niedersachsens bester Straßenbauer und nimmt am Bundesentscheid in Erfurt teil.

Zwischen Osnabrück und Belm entsteht gerade ein ehrgeiziges Projekt: ein Rad-Schnellweg, der beide Kommunen für Radfahrer näher zusammenbringen soll. Hier, am Kalkrieser Weg im Widukindland, ist derzeit die Einsatzstelle von Qlirim Morina u