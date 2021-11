Gut und gerne 1200 Männer treffen sich seit 68 Jahren immer Anfang Februar, um bei Grünkohl und Getränken zu netzwerken. (Archivfoto)

Moritz Frankenberg

Osnabrück. Der Verkehrsverein Stadt und Landkreis Osnabrück (VVO) bittet in Zukunft dreimal zu Tisch: Im Februar traditionell nur für die Männer zum Grünkohlessen, im Sommer mit einer Mahlzeit nur für die Damen und – das ist neu – zusätzlich ab kommenden Jahr mit einer „Osnabrücker Mahlzeit“ für alle.

Die Frage klingt aus der Zeit gefallen, aber der VVO hat sich ihr – wie vor etwa einem Jahr bereits angekündigt – in seiner Vorstandssitzung in der vergangenen Woche abschließend gestellt: Was tun, wenn man sich auf der einen Seite der