Am Stadion mangelt es der SPD Schinkel zufolge an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Der SPD-Ortsverein Schinkel möchte mehr VfL-Fans aufs Fahrrad bekommen. Dazu bedürfe es mehr sichere Abstellmöglichkeiten – insbesondere für teure E-Bikes.

Es sei erfreulich, dass immer mehr Fans mit dem Fahrrad zum Stadion an der Bremer Brücke führen, teilte Antje Schwarz, Vorstand des SPD-Ortsvereins Schinkel, nun in einer Presseinformation mit. Doch es mangele an Abstellmöglichkeiten. "Fehl