Der Unterricht in den Schulen von Stadt und Landkreis Osnabrück könnte aufgrund des Streikes im öffentlichen Dienst am Mittwoch eingeschränkt sein. (Symbolbild)

dpa/Kay Nietfeld

Osnabrück. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes legen am Mittwoch, 10. November 2021, erneut die Arbeit nieder. An einigen Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück könnte dann in Teilen der Unterricht ausfallen. Die Anne-Frank- sowie die Montessori Schule werden in jedem Fall betroffen sein.

Eine entsprechende Ankündigung kam am Montag von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Seit rund einem Monat verhandeln die Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) über eine Gehaltserhöhung für