Am Sonntag machten Autofahrer den Radschnellweg in Osnabrück erneut zur Straße und die Grünflächen zu Parkplätzen.

ADFC Osnabrück

Osnabrück. Poller, Schrankenzäune, Flatterband: Gegen Falschparker am Radschnellweg in Osnabrück scheint kaum etwas zu helfen. Am Sonntag machten sie ihn erneut zur Straße und Parkzone. Der ADFC wirft der Polizei Untätigkeit vor.

Am Wochenende nutzten wieder einige Autofahrer verbotswidrig den Radschnellweg als Straße, um verbotswidrig auf den beidseitigen Grünstreifen zu parken – möglicherweise handelte es sich um Besucher des Herbstjahrmarktes. Fotos und Videos de