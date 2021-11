Von Ehefrust in einer Dorfgemeinschaft erzählte Angelika Klüssendorf im Blue Note.

André Havergo

Osnabrück . Im Rahmen der LiteraTour Nord las Autorin Angelika Klüssendorf bei der Littera-Veranstaltung der Buchhandlung zur Heide im ausverkauften Blue Note aus ihrem aktuellen Roman "Vierunddreißigster September".

Ein todkranker Rentner, der in der Silvesternacht von seiner Frau erschlagen wird und im Totenreich als Chronist fungiert - was sich anhört wie eine Mischung aus Krimi und Horror, entwickelt sich in Angelika Klüssendorfs aktuellem