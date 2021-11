Frog Bog Dosenband veröffentlicht an Silvester neues Album

Musik fürs Landvolk macht die Frog Bog Dosenband. Jetzt sollen auch die Städter überzeugt werden.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Die Frog Bog Dosenband aus Kloster Oesede ist in unserer Region eine Berühmtheit. Jetzt sollen auch andere Regionen erfahren, was die Band bei uns berühmt gemacht hat. Am Silvestertag erscheint das neue Album der Gruppe.

Die Musik und die Show der Frog Bog Dosenband kommt vor allem auf dem Land gut an. Der südliche Landkreis Osnabrücks und das Emsland sind die Gegenden, wo die meisten Fans der Band leben. Der derbe Art Spaß der Frog Bog Dosen