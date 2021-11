Die Westfalenbahn bedient aktuell drei Linien, darunter die RE 60 Rheine–Braunschweig über Osnabrück, Minden und Hannover (hier ein Bild von Dezember 2018). Nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Oktober 2021 ist die Zukunft des Unternehmens ungewiss.

Osnabrück/Bielefeld. Die Mitarbeiter der insolventen Bielefelder Westfalenbahn fordern den Verkauf ihres Unternehmens und damit eine Loslösung von der niederländischen Abellio-Gruppe. "Wir wollen nicht mehr Teil des Konzerns Abellio sein!", heißt es in einem offenen Brief des Betriebsrats an den Gläubigerausschuss.

Das unserer Redaktion vorliegende Schreiben datiert vom 2. November 2021 und hat es in sich. Unter der Betreffzeile "Die Westfalenbahn – (k)ein Abellio-Unternehmen" gerät der offene Brief zur schonungslosen Abrechnung des Betriebsrats