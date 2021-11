Viel Spaß und Zeit für Witze hat Jürgen Dammermann mit dem 81-jährigen Heinrich Tiede in der Tagespflege im Bischof-Lilje-Zentrum.

Michael Gründel

Osnabrück. Viele ältere Menschen haben sich wegen Corona in Isolation begeben. Aus Sorge, sich dort zu infizieren, sind manche nicht in die Tagespflege zurückgekehrt. Doch diese Angst ist unbegründet, sagen Osnabrücker Leiter. Ein Blick in Tagespflege-Einrichtungen, in denen ältere Menschen aufblühen.

„Wenn ich komme, fragen alle Gäste: 'Wo ist Booster? Und wie geht's ihm?", berichtet Jürgen Dammermann, Betreuer in der Tagespflege im Bischof-Lilje-Altenzentrum, und lacht. Mit den Gästen meint er die Tagespflege-Besucher. Und mit "Booster