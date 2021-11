Mitglieder von Fridays for Future demonstrieren am Dienstag vor der Osnabrück-Halle, als sich die Ratsmitglieder zur ersten Sitzung versammelten.

Thomas Osterfeld

Ordnung. Die Tonlage ist scharf, die Forderungen sind kompromisslos formuliert: Fridays for Future hat dem neuen Osnabrücker Rat ein Forderungspapier vorgelegt. "Wir wollen zwingende, sofortige Veränderung", hieß es jetzt auch auf einer Demo am Rande der Ratssitzung.

19 Punkte enthält das Forderungspapier, das die Klimaaktivisten aus Osnabrück am Donnerstag an die Ratsfraktionen und einen breiten Verteiler geschickt haben. Vorangegangen war eine Demonstration am Dienstagabend parallel zur konstitui