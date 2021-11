Corona: Wer muss in Stadt und Landkreis Osnabrück wann in Quarantäne?

Geimpfte und Genesene müssen, auch wenn sie als enge Kontaktpersonen eingestuft werden, nicht mehr in Quarantäne. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen. (Symbolfoto)

imago images/Eibner/Fleig/Eibner-Pressefoto

Osnabrück. Die Corona-Zahlen in der Region Osnabrück sind wieder gestiegen. Wie lange müssen Infizierte in häusliche Quarantäne? Was gilt für enge Kontaktpersonen? Welche Rolle spielt der Impfstatus und welche Quarantäne-Regeln gelten in Kitas und Schulen? Eine Übersicht für Stadt und Landkreis.

Der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück orientiert sich bei den Quarantäne-Anordnungen an den RKI-Empfehlungen und an der niedersächsischen Absonderungsverordnung. Diese schreibt landesweit vor, wer, wann und wie lange in Is