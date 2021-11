Alwine-Wellmann-Preis 2021 für Stadtteilverein „Wir in Atter“

Vorbildliche Stadtteilarbeit: Die Jury-Mitglieder Manuel Gava (links) und Nancy Plaßmann überreichten dem Verein „Wir in Atter“ (vertreten durch Jürgen Lamping, zweiter von links, und Thomas Kater) den Alwine-Wellmann-Preis 2021 der Osnabrücker SPD.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Der mit 1000 Euro dotierte diesjährige Alwine-Wellmann-Preis der Osnabrücker SPD für herausragendes ehrenamtliches und freiwilliges Engagement geht an den Verein „Wir in Atter“. Dieser verbinde unterschiedliche Menschen, um ihr Zusammenleben im Stadtteil besser zu machen, begründete die fünfköpfige Jury ihre Entscheidung.

Die Politik könne zwar Rahmenbedingungen schaffen – am Ende komme es aber darauf an, in einem „Nahbereich“ wie dem „Dorf“ Atter „von Mensch zu Mensch“ etwas zu bewegen, unterstrich Jurymitglied Nancy Plassmann bei der feierlichen Preisverle