Video: Hier soll in Osnabrück bald ein Pop-Up-Radweg entstehen

An dieser Straße in Osnabrück soll bald ein Pop-Up-Radweg entstehen.

Imago Images / Tobias Saalschmidt / Collage: Nina Fehrensen

Osnabrück. Radfahrer sollen in Osnabrück in Zukunft sicherer unterwegs sein. Dafür wird demnächst ein Pop-Up-Radweg errichtet. Zwei Varianten sind möglich.

Radfahrer bekommen schon bald mehr Platz an der Pagenstecherstraße in Osnabrück. Zwei Übergangslösungen bis zum radfreundlichen Umbau stehen zur Wahl.