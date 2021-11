Zwei Männer sollen mehrere Katalysatoren gestohlen haben. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück/Oberhausen. Fahndungserfolg für die Polizei Oberhausen: Nachdem zwei junge Männer (21 und 22) unter anderem mehrere Katalysatoren von Autos gestohlen haben sollen, stellten die Beamten die beiden nun auf frischer Tat – und zwar in Osnabrück.

In der vergangenen Woche, so die Polizei, seien die beiden Männer von Polizisten in Oberhausen kontrolliert worden. In ihrem Auto seien neben diversen Werkzeugen auch mehrere, offensichtlich frisch abgetrennte Katalysatoren gefunden worden.