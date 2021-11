Ein Elterngespräch wird nachgestellt. Die Domschule in Osnabrück probt für die zentrale Gedenkfeier zur Pogromnacht.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Auch in diesem Jahr wird in Osnabrück mit einer Gedenkveranstaltung an die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 durch die Nationalsozialisten initiierten antijüdischen Pogrome erinnert. Dieses Mal in Form eines Theaterstücks.

Jedes Jahr übernimmt eine Osnabrücker Schule die Aufgabe, ein Erinnerungsprogramm zu entwickeln. Die Schüler der diesmal zuständigen Domschule habe sich für ein Theaterstück entschieden und boten während einer öffentlichen Probe am Donners