Der Cellist und Komponist Jörg-Ulrich Krah ist neuer Leiter der Musik- und Kunstschule Osnabrück.

Michael Gründel

Osnabrück. In der Musik- und Kunstschule steht Veränderung an. Nach mehr als 20 Jahre geht Sigrid Neugebauer-Schettler in den Ruhestand. Nachfolger wird Jörg-Ulrich Krah.

Im Jahr 2000 hatte Neugebauer-Schettler die Leitung der städtischen Kulturbildungseinrichtung übernommen und in dieser Zeit vieles erreicht. Kein Wunder, dass ihr Nachfolger voll des Lobes ist: „Ich habe hier eine unglaublich