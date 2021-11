Wohin mit 25 Tonnen Altfett? Osnabrücker Polizei kontrolliert Abfalltransporte an der A30

Einsatzleiter Ralf Seiger (r.) und sein niederländischer Kollege bei der Kontrolle der Unterlagen.

Niklas Golitschek

Bad Bentheim. Die internationale Kriminalität beim Abfalltransport bekämpfen die Polizeidirektion Osnabrück und die niederländische Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) seit zehn Jahren gemeinsam. Nun haben sie die Kooperation formell verlängert.

Den ersten gravierenden Fall zieht die Polizei bereits aus dem Verkehr, bevor der öffentliche Teil am Donnerstagmittag beginnt: Auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 in Richtung Bad Bentheim kontrollieren rund 20 Einsatzkräft