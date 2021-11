Nicht nur auf dem Hof Droste in Belm gibt es eine große Auswahl an frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen.

Osnabrück. Ob groß, klein, buschig oder schmal – die Auswahl an Weihnachtsbäumen ist riesig. Daher zieht es jedes Jahr zahlreiche Menschen auf die Höfe in der Region Osnabrück. Einige machen den Kauf auch zum Event.

Viele kennen das Phänomen: Weihnachten kommt in jedem Jahr früher. Und plötzlich ist sie da, die Adventszeit. Die Höfe in der Region Osnabrück, auf denen Weihnachtsbäume gezüchtet und verkauft werden, stecken schon jetzt in den Vorbereitung