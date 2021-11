Nach Übernahme: Filiale von Back-Factory in Osnabrück wird umbenannt

Die Filiale von Back-Factory in der Großen Straße 15 in Osnabrück wird nach einer Übernahme demnächst umbenannt.

Jana Derksen

Osnabrück. Die Marke „Back-Factory“ soll abgeschafft werden. Die SB-Bäckerei-Kette ist vom Schweizer Valora-Konzern übernommen worden. Was passiert nun mit der Filiale in Osnabrück?

Erstmal ändere sich nichts am Back-Factory-Standort in Osnabrück, teilt Pressesprecherin Bianca Thiel unserer Redaktion auf Anfrage mit. "Über die Zeit" werde das Filialnetz von Back-Factory aber in die Bäckerei-Kette Backwerk eingegliedert