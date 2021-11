Besonders dreist: Einbrecher durchsuchen Wohnung in Osnabrück ein zweites Mal

(Symbolfoto)

imago images/Petra Schneider

Osnabrück. Bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Herderstraße in Osnabrück sind einer 80-jährigen Frau unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen worden. Die Täter waren besonders dreist: Nach dem Einbruch gaben sie sich als Polizisten aus und durchsuchten die Wohnung gleich noch ein zweites Mal.

Nach Angaben der Polizei waren die Täter am Mittwoch zwischen 13.55 und 15.10 Uhr in die Wohnung der älteren Frau eingebrochen, die sich im zweiten Stockwerk des Hauses in der Nähe der Martinistraße befindet. Auf der Suche nach Wertgegenstä