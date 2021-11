Im Konfettiregen endete die Galapremiere des Weihnachtscircus 2019 – und so schön soll es auch bei Roncallis fest geplanter Rückkehr nach Osnabrück werden.

Andre Havergo

Osnabrück. Seit Anfang 2020 sehnt eine ganze Region die Rückkehr des Roncalli Weihnachtscircus herbei. Die gute Nachricht – das nächste Gastspiel ist bereits fest geplant.

Das lange Warten auf den Roncalli Weihnachtscircus in Osnabrück hat ein Ende – zwar nicht so bald, aber doch in absehbarer Zeit. Wie Roncalli-Geschäftsführer Sascha Freudrich auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wolle der Zirkus im