Glühwein und Bratwurst nur nach 3G-Nachweis – schreckt das Weihnachtsmarktbesucher in Osnabrück ab? (Archivfoto)

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. In Niedersachsen gilt für die Weihnachtsmärkte eine 3G-Pflicht – samt Kontrolle. In der Osnabrücker Innenstadt werden deshalb beim Glühwein Trinken und Schmalzkuchen Essen Bändchen zum Einsatz kommen. Der örtliche Schausteller-Chef freut sich über den vorgezogenen Start des weihnachtlichen Treibens – hat aber Sorge, dass Besucher nach NRW abwandern.

Ab Montag, 15. November, soll der Duft von heißem Glühwein und frisch gebrannten Mandeln durch die Osnabrücker Innenstadt strömen. An diesem Tag öffnet der historische Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erstmals die Türen – so früh wie noc