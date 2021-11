Der Osnabrücker Wirtschaftspreis in Form einer goldenen Eins geht an: LMIS. Gründer und Chef Marco Barenkamp nahm die Auszeichnung aus den Händen von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und Niklas Sievert (WFO-Vorsitzender) entgegen.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Der Laden ist "beständig innovativ" und der beste Arbeitgeber: Die Osnabrücker Softwarefirma LMIS AG ist am Donnerstabend mit dem Osnabrücker Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden. Was macht dieses Unternehmen so einzigartig?

Einzigartig wird LMIS schon durch den Firmensitz. Es ist das Hasehaus am Neumarkt. Adresse: Neumarkt 1. Ausgerechnet am schlimmsten städtebaulichen Schandfleck der Stadt arbeitet eine Perle der Osnabrücker Wirtschaft - die nach Ei