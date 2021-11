Deutschland-Premiere für „Chronik einer Stadt“ im Emma-Theater am Sonntag

Fruchtbare Zusammenarbeit: Gemeinsam mit Schauspielleiter Christian Schlüter bringt der syrische Autor Wael Kadour sein Stück „Chronik einer Stadt, die wir nicht kennen“ auf die Bühne des Emma-Theaters.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Passend zum Länderschwerpunkt der Spielzeit wird im Emma-Theater ein Stück des syrischen Autors Wael Kadour inszeniert. Doch auf eine genaue Verortung der Geschichte soll verzichtet werden.

Zwar ist die durch einen wahren Fall inspirierte Geschichte von Roula, deren Freundin Nour Suizid begeht, im Damaskus zur Zeit des arabischen Frühlings von 2011 angesiedelt. Doch so oder so ähnlich könnte es sich an vielen Orten der Welt un