Radfahrer bekommen schon bald mehr Platz an Osnabrücks Pagenstecherstraße

Nicht viel Platz haben Radfahrer derzeit auf der Pagenstecherstraße. Wer ausweichen muss oder stürzt, landet schnell vor einem Auto.

Tobias Saalschmidt

Osnabrück. Jetzt soll alles ganz schnell gehen: An der Pagenstecherstraße in Osnabrück soll sich nach dem jüngsten schweren Fahrradunfall kurzfristig etwas tun. Zwei Übergangslösungen bis zum radfreundlichen Umbau stehen zur Wahl. Anderswo in der Stadt sollen Parkplätze wegfallen.

Am Samstag war eine 25-jährige Radfahrerin auf die Straße ausgewichen, weil ein Autofahrer die Tür seines auf dem Parkstreifen geparkten Autos unachtsam geöffnet hatte. Auf der Fahrbahn erfasste ein Mann mit seinem Mercedes die Radfahr