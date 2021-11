In die Schlitze des markanten grünen Kastens werfen der Vorstand und die Mitglieder des 100-jährigen Sparvereins Nobbenburg ihr Geld. Von links: Christina Bendeich, Katrin Köbel, Elisabeth Bendeich sowie Jesus und Luis Hidalgo.

Thomas Wübker

Osnabrück. Vor 100 Jahren wurde an der Nobbenburger Straße im Haus der Gaststätte Gausmann der Sparverein Nobbenburg gegründet. Viel geändert hat sich seitdem eigentlich nicht.

Die Tradition der Sparvereine reicht bis in 19. Jahrhundert zurück. Laut der Internet-Enzyklopädie Wikipedia wurde der erste Sparclub in Deutschland 1878 in Hamburg gegründet. Neben dem Sparen spielte vor allem die Geselligkeit eine Rolle.