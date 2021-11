Das Ehrenamt in Osnabrück hat viele Gesichter. Damit das so bleibt, veranstaltet die Freiwilligen-Agentur der Stadt Osnabrück einen Thementag am Donnerstag, 11. November. (Symbolfoto)

dpa/Daniel Reinhardt

Osnabrück. Freiwilliges Engagement ist eine Säule gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Freiwilligen-Agentur Osnabrück will es fördern und gestalten. Und die Bürger der Stadt sollen mitreden.

Insbesondere die Corona-Pandemie habe bewiesen, dass das Ehrenamt eine große Hilfe für viele Menschen in ihrem Alltag sei, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück. Der Frage, welche Impulse das freiwillige Engagement in