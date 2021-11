Zur Geduldsprobe wird die Fahrt über die Brücke an der Hamburger Straße morgens und nachmittags.

Jörn Martens

Osnabrück. Es geht nicht vor und nicht zurück: Seit die Buersche Straße in Osnabrück teilweise gesperrt ist, blockieren sich die Autos vor dem Nadelöhr an der Hamburger Straße manchmal gegenseitig. Auch auf den anderen Umleitungsstrecken hakt es.

Die Brücke an der Hamburger Straße über die Bahngleise ist so marode, dass sie dringend durch einen Neubau ersetzt werden muss. 2023 sollen die Arbeiten beginnen. Bis es so weit ist, dürfen die Autos nur noch einspurig über die fa