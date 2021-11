Erste Sitzung des neues Rates in Osnabrück – und ein jähes Ende der Harmonie

"So wahr mir Gott helfe": Katharina Pötter (CDU) legte in der konstituierenden Ratssitzung ihren Amtseid ab.

Swaantje Hehmann

Osnabrück . Klare Ansage in der ersten Ratssitzung: "Lassen wir den vielen Worten Taten folgen", sagte die neue Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) – und stimmte die Ratsmitglieder auf einen schnellen Eingriff in den Straßenverkehr ein.

Die konstituierende Ratssitzung ist traditionell die Sitzung der guten Worte und Vorsätze, der gegenseitigen Wertschätzung und freudigen Erwartung. So war es auch am Dienstagabend, als 19 neue Ratsmitglieder per Handschlag verpflichtet wurd