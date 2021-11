Herbstmarkt in der Jugendberufshilfe Osnabrück fällt 2021 erneut aus

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Jugendwerkstatt Dammstraße in Osnabrück fertigen das Jahr über viele schöne Dinge für den Herbstmarkt. In diesem Jahr muss er erneut ausfallen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Der Herbstmarkt beim Tag der offenen Tür des Zentrums für Jugendberufshilfe in der Dammstraße war in den Vorjahren stets ein Publikumsmagnet. Doch wie schon 2020 muss er in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Doch eine Tradition bleibt bestehen: der Wunschbaum.

„Bei unserem Tag der offenen Tür können Besucher von der Marmelade bis zur Gartenbank alles kaufen, was unsere Teilnehmenden hergestellt haben“, sagt Boris Hündorf, Leiter des Zentrums, in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück. Das sei