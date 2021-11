Old- und Youngtimertreffen am Osnabrücker Museum Industriekultur

Am 7. November 2021 findet nach langer Corona-Pause das erste monatliche Treffen der Oldtimer IG Osnabrück am Osnabrücker Museum Industriekultur statt.

Oldtimer IG Osnabrück e.V.

Osnabrück. Das erste monatliche Treffen der Oldtimer IG Osnabrück findet am Sonntag, 7. November, am Museum Industriekultur statt. Ab 10 Uhr treffen sich die Besitzer der Autos und Motorräder auf dem Magazingelände am Süberweg im Stadtteil Pye.

„Wir sind froh, dass wir nun wieder Old- und Youngtimerfreunde aus der Region am Museum begrüßen dürfen“, wird der Vorsitzende Jens Riesberg in einer Pressemitteilung der Oldtimer IG Osnabrück zitiert. „Üblicherweise beenden wir um diese Ze