2019 hatte es zuletzt eine Tasse mit Jahreszahl zum historischen Weihnachtsmarkt in Osnabrück gegeben. 2021 gibt es diese besonderen Becher nicht.

Tobias Saalschmidt

Osnabrück. Schlechte Nachrichten für alle Sammler der beliebten Jahreszahl-Tassen zum historischen Weihnachtsmarkt in Osnabrück: In diesem Jahr wird es kein Exemplar mit Jahreszahl geben. Doch die Schausteller wollen sich etwas einfallen lassen, damit keine Lücken in den Sammlungen entstehen, kündigt Bernhard Kracke junior an.

Die Tasse mit der Aufschrift "Historischer Weihnachtsmarkt Osnabrück 2021" werden Fans an den Glühweinständen in der Innenstadt vergeblich suchen. Der Grund: Als die Trinkgefäße im Spätsommer hätten bestellt werden müssen, "da stand noch al